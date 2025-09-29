Pirelli, il Governo archivia il procedimento contro CNRC

(Teleborsa) - Il Governo italiano ha notificato a China National Tire and Rubber Corp.
(CNRC) l’archiviazione del procedimento amministrativo relativo al periodo compreso tra il 16 giugno 2023 e il 31 ottobre 2024. L’indagine era stata avviata per verificare possibili violazioni del decreto che tutela l’autonomia gestionale di Pirelli
, società controllata da CNRC
.
Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi in una nota, i fatti accertati non hanno comportato alcun pregiudizio
alla gestione
della società italiana.
"Il Governo sta tenendo un costante
e costruttivo dialogo
con la Società e gli azionisti finalizzato ad adeguarne, in tempi congrui, gli strumenti alle nuove esigenze normative dei suoi mercati di riferimento e assicurare la sua piena competitività
in tutte le realtà nelle quali opera", ha concluso la nota.