Pirelli, il Governo archivia il procedimento contro CNRC

(Teleborsa) - Il Governo italiano ha notificato a China National Tire and Rubber Corp. (CNRC) l’archiviazione del procedimento amministrativo relativo al periodo compreso tra il 16 giugno 2023 e il 31 ottobre 2024. L’indagine era stata avviata per verificare possibili violazioni del decreto che tutela l’autonomia gestionale di Pirelli, società controllata da CNRC.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi in una nota, i fatti accertati non hanno comportato alcun pregiudizio alla gestione della società italiana.

"Il Governo sta tenendo un costante e costruttivo dialogo con la Società e gli azionisti finalizzato ad adeguarne, in tempi congrui, gli strumenti alle nuove esigenze normative dei suoi mercati di riferimento e assicurare la sua piena competitività in tutte le realtà nelle quali opera", ha concluso la nota.
