Pirelli, il Governo archivia il procedimento contro CNRC

Pirelli

(Teleborsa) - Il Governo italiano ha notificato a(CNRC) l’archiviazione del procedimento amministrativo relativo al periodo compreso tra il 16 giugno 2023 e il 31 ottobre 2024. L’indagine era stata avviata per verificare possibili violazioni del decreto che tutela l’autonomia gestionale di, società controllata daSecondo quanto comunicato da Palazzo Chigi in una nota, i fatti accertati non hanno comportatoalladella società italiana."Il Governo sta tenendo uncon la Società e gli azionisti finalizzato ad adeguarne, in tempi congrui, gli strumenti alle nuove esigenze normative dei suoi mercati di riferimento e assicurare la sua pienain tutte le realtà nelle quali opera", ha concluso la nota.