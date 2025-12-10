Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,07%.
Lo status tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8078. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8043. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8113.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)