Regno Unito, M4 (MoM) in agosto

Regno Unito, M4 in agosto su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,2%).

