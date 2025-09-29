Riso Gallo, tribunale Ue rigetta ricorso Sa.Pi.Se

(Teleborsa) - Il Tribunale dell'Unione europea ha confermato la nullità del marchio denominativo 'Venere', respingendo il ricorso presentato da Sa.Pi.Se.
(Sardo Piemontese Sementi) contro l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).
Pronuncia accolta da Riso Gallo
con "profonda soddisfazione"
, come si legge nella nota in cui si spiega che "il Tribunale dell’Unione Europea ha infatti rigettato il ricorso da parte di SA.PI.SE. in merito alla decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 giugno 2024 (procedimento R 1445/20231) che - su domanda di Riso Gallo
presentata il 23 agosto 2021 presso l’EUIPO - dichiarava la nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 14 ottobre 2010 per il segno denominativo VENERE"-
Tra le motivazioni del rigetto del ricorso, parte fondante delle tesi sostenute da Riso Gallo nel precedente procedimento dinanzi all’EUIPO, è sancito che il termine VENERE rappresenta una varietà vegetale di riso nero,
alla quale è stata concessa la protezione comunitaria nel 1999, riconosciuta dal pubblico come indicativo di una varietà specifica di riso nero indipendentemente dalla sua origine commerciale. Per questo suo carattere intrinsecamente descrittivo, tale termine non può quindi costituire un marchio.