Sistemi di pagamento, Bankitalia: "Fondamentale sicurezza servizi di certificazione digitale erogati da PKI"

(Teleborsa) - "Sebbene le prestazioni dei nuovi algoritmi si siano dimostrati soddisfacenti e potranno quindi facilitare il processo di transizione, le soluzioni software per PKI non hanno ancora raggiunto un livello di compatibilità pienamente soddisfacente con gli algoritmiquantum safe al momento disponibili sul mercato. È pertanto necessario intensificare gli sforzi per l'adeguamento delle soluzioni ai nuovi standard, al fine di promuovere la pervasiva adozione di algoritmi crittografici robusti". È quanto rileva lanelLaè fondamentale – si legge nel rapporto – per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento e delle infrastrutture dei mercati finanziari.L'obiettivo del lavoro è stato identificare le principali sfide e criticità nella transizione verso un', in grado di resistere ad attacchi condotti mediante calcolatori quantistici dotati di capacità computazionali sufficienti a violare gli schemi crittografici classici attualmente in uso. A tal fine presentata è stata presentata unadisegnati per garantire la sicurezza e la resilienza a lungo termine dei sistemi di pagamento in un'era post quantistica.