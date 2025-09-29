Stellantis nomina Joao Laranjo Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Stellantis
annuncia la nomina di Joao Laranjo a Chief Financial Officer e membro del Leadership Team di Stellantis, con effetto immediato.Laranjo succede a Doug Ostermann
, che ha deciso di lasciare l’Azienda per motivi personali, e assumerà tutte le responsabilità precedentemente ricoperte da Ostermann.
Con oltre vent’anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati e una profonda conoscenza del settore automobilistico, Laranjo porta con sé una forte esperienza e leadership nella strategia finanziaria, nella pianificazione e nell’eccellenza operativa in un ambiente multiculturale. È entrato in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2009, ricoprendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilità in ambito di controllo finanziario e reporting, gestione del conto economico, tesoreria, pianificazione e analisi finanziaria, compliance e contabilità.
"Avendo lavorato a stretto contatto con Joao per 15 anni e avendo assistito alla sua crescita, sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore", ha commentato il CEO di Stellantis, Antonio Filosa
. "Sono lieto di dargli il benvenuto nel Leadership Team di Stellantis, mentre continuiamo a posizionare la nostra Azienda per la crescita e il successo
a lungo termine. Vorrei anche ringraziare Doug Ostermann per i suoi molti anni di dedizione al servizio di FCA e Stellantis", ha aggiunto Filosa.
Stellantis conferma che la sua guidance finanziaria per il 2025
, comunicata durante la conference call sui risultati del primo semestre del 29 luglio 2025, rimane invariata sotto tutti gli aspetti. La Società conferma inoltre che annuncerà le consegne e i ricavi del terzo trimestre 2025 il 30 ottobre 2025, come previsto.