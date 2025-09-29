Ucraina, sostenibilità del debito sempre più critica: l'FMI accellera suoi nuovi negoziati

(Teleborsa) - Ilcontinua a peggiorare, aggravato da unache non mostra segnali di attenuarsi. Per questoha rivisto al ribasso la crescita prevista per il 2025 al 2,0% dal 2,5% precedente, con un modesto rimbalzo al 2,25% nel 2026. Tuttavia, il vero nodo resta la: i deficit consolidati si attestano al 18,3% del PIL quest’anno e al 15,3% il prossimo, livelli insostenibili senza un flusso costante di aiuti esterni. Di conseguenza, il debito pubblico salirà ben oltre il 95% del PIL entro fine anno, a fronte del 91,2% di fine 2024 e del 49% nel 2021. Numeri che mostrano quanto il peso del conflitto abbia compromesso la capacità dello Stato di finanziare autonomamente spese essenziali, in un contesto in cui circa il 60% del bilancio viene assorbito da spese militari.Il programma attuale con il, approvato nel 2023 per 15,5 miliardi di dollari, rappresenta un unicum: mai prima d’ora l’istituto aveva sostenuto un Paese in piena guerra. Con la scadenza prevista a marzo 2027, Kiev ha già chiesto l’avvio di un. Tuttavia, l’FMI presta solo a Paesi con un debito sostenibile, condizione difficile da garantire in un contesto di conflitto prolungato e scenari geopolitici incerti. L’obiettivo originario di ridurre il debito all’82% del PIL entro il 2028 e al 65% entro il 2033 appare ormai poco realistico. Inoltre, le pressioni politiche, soprattutto negli Stati Uniti sotto la presidenza Trump, potrebbero complicare ulteriormente l’approvazione di nuove linee di credito.Secondo le stime dell’FMI, l’Ucraina avrà bisogno di circafino al 2027, una cifra superiore alle previsioni iniziali di Kiev. La prospettiva è che il Paese debba raccogliere circa 50 miliardi di dollari l’anno dai. Con Washington meno propensa ad aumentare il proprio impegno finanziario, l’rischia di farsi carico della quota principale. L’uso deidirappresenta una delle poche vie percorribili: la Commissione europea propone di sfruttare i 140 miliardi generati dagli asset maturati, trasformandoli in prestiti senza interessi che, nella sostanza, si configurerebbero come trasferimenti a fondo perduto. Una proposta che incontra resistenze politiche, ma che potrebbe diventare cruciale per garantire la continuità dei flussi verso Kiev.Al di là degli aiuti esterni, resta aperto il tema della. Dopo ladel 2024, che ha comportato un taglio effettivo del 35,75% sui 20,5 miliardi di dollari di Eurobond, non è esclusa una nuova tornata di negoziati, specialmente se le prospettive belliche continueranno a peggiorare. L’FMI stesso considera insostenibile il debito ucraino senza un’attuazione completa delle strategie di ristrutturazione. Inoltre, i pagamenti su, già subordinati ad altre fonti di finanziamento, rischiano di tornare al centro del dibattito entro la fine del decennio. Sebbene i titoli esteri rappresentino oggi meno del 10% del debito complessivo, restano l’unico strumento attraverso il quale ottenerenel breve termine. In questo scenario, la combinazione tra nuove forme di assistenza, uso delle riserve russe e ulteriori ristrutturazioni sarà probabilmente inevitabile per assicurare la tenuta finanziaria del Paese.