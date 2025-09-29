Unicredit conclude la prima tranche del residuo buyback 2024

Unicredit

(Teleborsa) -ha concluso la prima tranche del residuo buyback 2024. La banca, si legge in una nota, ha acquistato un totale di 27.505.165 azioni, pari all'1,77% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 1.799.999.942,71 euro.Escludendo le azioni proprie acquistate nell'ambito del programma di buyback, il numero totale di azioni Unicredit in circolazione è pari a1.530.170.011.La seconda e ultima tranche del residuo buyback 2024 avrà inizio, in linea con le norme sul periodi di blackout relativi ai risultati finanziari, non appena possibile dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2025.