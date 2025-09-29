Vistra amplia impianto a gas del Texas occidentale per soddisfare crescente domanda di energia

(Teleborsa) - Vistra
prevede di ampliare una centrale elettrica a gas naturale nel Bacino Permiano
per soddisfare la crescente domanda di elettricità
da parte di abitazioni, aziende e piattaforme petrolifere in Texas.
Il produttore di energia indipendente ha raggiunto la decisione finale di investimento per aggiungere due unità con una capacità totale di 860 megawatt
al sito, che attualmente genera 325 megawatt.
L'azienda ha aggiunto oltre 1.000 megawatt di capacità di generazione in Texas tra il 2020 e il 2023
e l'ampliamento del Bacino Permiano fa parte del suo impegno per aumentare la capacità di altri 2.000 megawatt entro il 2028
.
Una volta completati questi progetti, Vistra avrà investito quasi 2 miliardi di dollari per aggiungere circa 3.100 MW di nuova capacità di generazione in Texas dal 2020.