VNE, semestrale in forte crescita: risultato netto in positivo

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di VNE
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025. Il valore della produzione
si attesta a 8,57 milioni di euro
, in crescita rispetto ai 7,48 milioni del primo semestre 2024. L’EBITDA
consolidato raggiunge 1,57 milioni di euro, con una marginalità del 18,3%, mentre l’EBIT si attesta a 0,69 milioni. Il risultato netto passa da una perdita di 47 mila euro al primo semestre 2024 a un utile
di 629 mila euro
nel 2025.
La posizione finanziaria netta
migliora leggermente a -3,35 milioni di euro, rispetto ai -3,48 milioni di fine 2024, mentre il patrimonio netto
sale a 15,85 milioni.
I ricavi delle vendite
ammontano a 8,31 milioni, con il segmento macchine al dettaglio in crescita a 5,48 milioni e i contratti di noleggio operativo a 0,78 milioni.
Il management ha confermato l’ottimismo per il secondo semestre, puntando a consolidare la crescita dei prodotti retail
e dei servizi accessori
, in linea con la strategia di sviluppo e investimento del gruppo.