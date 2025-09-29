VNE, semestrale in forte crescita: risultato netto in positivo

VNE

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025. Ilsi attesta a, in crescita rispetto ai 7,48 milioni del primo semestre 2024. L’consolidato raggiunge 1,57 milioni di euro, con una marginalità del 18,3%, mentre l’EBIT si attesta a 0,69 milioni. Il risultato netto passa da una perdita di 47 mila euro al primo semestre 2024 a undinel 2025.Lamigliora leggermente a -3,35 milioni di euro, rispetto ai -3,48 milioni di fine 2024, mentre ilsale a 15,85 milioni.ammontano a 8,31 milioni, con il segmento macchine al dettaglio in crescita a 5,48 milioni e i contratti di noleggio operativo a 0,78 milioni.Il management ha confermato l’ottimismo per il secondo semestre, puntando a consolidare la crescita dei prodottie dei, in linea con la strategia di sviluppo e investimento del gruppo.