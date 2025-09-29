Milano 17:35
VNE, semestrale in forte crescita: risultato netto in positivo

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di VNE, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025. Il valore della produzione si attesta a 8,57 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,48 milioni del primo semestre 2024. L’EBITDA consolidato raggiunge 1,57 milioni di euro, con una marginalità del 18,3%, mentre l’EBIT si attesta a 0,69 milioni. Il risultato netto passa da una perdita di 47 mila euro al primo semestre 2024 a un utile di 629 mila euro nel 2025.

La posizione finanziaria netta migliora leggermente a -3,35 milioni di euro, rispetto ai -3,48 milioni di fine 2024, mentre il patrimonio netto sale a 15,85 milioni.

I ricavi delle vendite ammontano a 8,31 milioni, con il segmento macchine al dettaglio in crescita a 5,48 milioni e i contratti di noleggio operativo a 0,78 milioni.

Il management ha confermato l’ottimismo per il secondo semestre, puntando a consolidare la crescita dei prodotti retail e dei servizi accessori, in linea con la strategia di sviluppo e investimento del gruppo.
