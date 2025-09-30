Affitti, FIMAA Italia: "Per rivitalizzare mercato serve banca dati degli inquilini morosi"

(Teleborsa) - Una banca dati in cui iscrivere gli inquilini morosi e misure di sostegno per i proprietari degli immobili che non riescono a incassare i canoni di locazione. Sono alcuni degli interventi che FIMAA-Italia propone di attuare per arginare l'emergenza delle locazioni nel medio-lungo termine. "In Italia – spiega– la maggior parte dei conduttori paga regolarmente i canoni di locazione, a prezzo di grandi sacrifici. Il problema dei conduttori morosi tuttavia è reale, tanto che una fetta consistente di proprietari preferisce lasciare gli immobili sfitti, piuttosto che correre rischi"."In Italia – sottolinea– su 35 milioni di abitazioni, circa 9 milioni e mezzo risultano non abitate. Anche sottraendo 3 milioni e mezzo di seconde case per utilizzo proprio, restano circa 6 milioni di immobili che i proprietari si preferiscono non locare. Il problema è che tutti questi proprietari di casa non si sentono sufficientemente tutelati, di conseguenza preferiscono rinunciare a un'entrata economica, piuttosto che correre il rischio di imbattersi in inquilini morosi".Lapropone quindi di costituire una banca dati in cui registrare gli inquilini morosi. "Quando devono erogare un mutuo – prosegue– gli istituti bancari si rivolgono al sistema di informazioni Eurisc di CRIF, una banca dati in cui sono segnalati i nominativi di chi non onora il rientro dei prestiti. Un sistema analogo, anche per le locazioni, potrebbe aiutare a fronteggiare un problema sociale che sta diventando preoccupante".FIMAA-Italia propone inoltre di correggere tutte quelleChi loca un immobile a un inquilino che smette di versare l'affitto, ad esempio, è comunque tenuto a corrispondere le imposte sui canoni non percepiti, fintanto che non si consolida una procedura di sfratto. O ancora, nel caso in cui il conduttore non corrisponda le spese condominiali, sarà costretto a farsene carico il proprietario per evitare di incorrere nel rischio di ritrovarsi con l'immobile esecutato."Sarebbe inoltre opportuno introdurre delle misure per sostenere il mercato delle locazioni – osserva il–. Ad esempio, chi concede un appartamento in locazione a categorie svantaggiate come studenti, giovani lavoratori e famiglie meno abbienti, dovrebbe godere di un'esenzione dell'IMU o di altre agevolazioni fiscali".