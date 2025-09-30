Alperia supera mezzo milione di clienti con ricavi semestrali a 1,2 miliardi di euro

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori energetici italiani specializzato nella produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili, ha, entrando così nel ristretto gruppo degli operatori energetici con una base d'utenza di dimensioni nazionali.Il mezzo milione di clienti è il risultato di una crescita costante negli ultimi anni e oggi comprende. L'offerta del gruppo si concentra su servizi energetici 100% sostenibili e spazia dalla fornitura di energia elettrica alle soluzioni fotovoltaiche, fino al teleriscaldamento e a soluzioni per la mobilità elettrica e l'efficienza energetica.Parallelamente alla crescita commerciale, i conti restano solidi. Neli ricavi hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro, in aumento di oltre 100 milioni rispetto all'anno precedente. L'EBITDA normalizzato è rimasto stabile a 218,7 milioni (-0,7%), mentre l'utile netto è salito a 102,4 milioni dai 96,4 milioni del 2024."Il raggiungimento di 500.000 clienti rappresenta per noi un traguardo che va oltre la dimensione commerciale - dichiara il- È la prova che il nostro impegno quotidiano verso la sostenibilità, l'innovazione e la qualità dei servizi trova riscontro concreto nella fiducia di chi ci sceglie. Guardiamo con orgoglio a questo risultato, consapevoli che la nostra missione è continuare a costruire un futuro energetico più verde e responsabile".