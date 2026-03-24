Iliad supera i 10 miliardi di fatturato nel 2025 con 52 milioni di utenti

(Teleborsa) - Il Gruppo iliad, importante operatore di telecomunicazioni europeo che opera in Francia, Italia e Polonia, chiude il 2025 confermandosi leader per crescita tra i principali gruppi tlc in Europa per il quarto anno consecutivo, con 52 milioni di utenti. Un risultato che riflette la forza di un modello solido, in grado di coniugare sviluppo continuo e creazione di valore nel lungo periodo.



I principali indicatori finanziari evidenziano questa traiettoria: nel 2025 il Gruppo supera l’obiettivo e raggiunge i 10 miliardi e 349 milioni di euro di fatturato, in crescita su base annua del 3,2%, e registra un EBITDAaL pari a 4,042 miliardi, in crescita del 5% rispetto al 2024, a dimostrazione della qualità delle performance operative nei diversi mercati.



Nell'arco dell'anno, gli investimenti sono ammontati a 1,8 miliardi, in calo dell'11,5% rispetto all'anno precedente. Il Gruppo ha investito oltre il 17% dei suoi ricavi nella copertura 4G/5G nei tre paesi in cui opera, nella migrazione dei suoi abbonati alla rete fissa verso la fibra ottica, nell'ampliamento del numero di famiglie idonee alle sue offerte di banda ultralarga e nelle sue attività B2B (connettività, cloud e capacità di elaborazione).



In significativa progressione anche il free cash flow operativo, che nel 2025 cresce del 23,2% superando l’obiettivo dei 2 miliardi di euro e attestandosi a 2,25 miliardi, rafforzando ulteriormente la capacità del Gruppo di sostenere il proprio sviluppo e i piani di investimento. Questo andamento contribuisce a un ulteriore miglioramento della leva finanziaria, che si attesta a 2,3x a fine 2025, rispetto a l 2,7x di fine 2024, che rappresenta il livello più basso dal 2019.









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