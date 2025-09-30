Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile +0,01%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,874. Primo supporto visto a 0,873. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8727.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)