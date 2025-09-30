Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Modesta la performance per il CABLE, che ha registrato un marginale guadagno a 1,3427.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3456. Supporto a 1,337. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3542.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)