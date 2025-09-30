ASOS, per il 2025 previsti ricavi inferiori alle stime di consenso

ASOS

(Teleborsa) -ha avvertito che isaranno inferiori alle aspettative di mercato poiché la domanda dei consumatori rimane debole, con i profitti che si attesteranno verso il limite inferiore delle previsioni.Il gruppo prevede unin aumento di oltre il 60% su base annua, previsto nellaprevisto tra 130 e 150 milioni di sterline, trainato da un margine lordo più elevato e dalla continua efficienza dei costi, con un conseguente margine EBITDA rettificato superiore al 5%, in linea con il consenso.Nel secondo semestre, ASOS ha implementato significative azioni di riduzione dei costi che, pur non producendo un beneficio materiale durante il periodo, hanno ridotto in modo permanente la base dei costi di uscita di ASOS, consentendo all'azienda di realizzare significativi risparmi annuali nell'esercizio 2026.Guardando più avanti, per il 2026, l'azienda "rimane concentrata sulla propria strategia ed è incoraggiata dai progressi compiuti". Pertanto, rimane fiduciosa nel raggiungimento di un, supportata da une dalla continua efficienza dei costi.ASOS ribadisce le sue previsioni a medio termine per una crescita sostenibile dell', in modo sostenibile rispetto a spese in conto capitale, interessi, imposte e leasing, ee un