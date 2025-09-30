ASOS, per il 2025 previsti ricavi inferiori alle stime di consenso

(Teleborsa) - ASOS
ha avvertito che i ricavi dell’intero anno 2025
saranno inferiori alle aspettative di mercato poiché la domanda dei consumatori rimane debole, con i profitti che si attesteranno verso il limite inferiore delle previsioni.
Il gruppo prevede un EBITDA rettificato
in aumento di oltre il 60% su base annua, previsto nella fascia inferiore dell'intervallo
previsto tra 130 e 150 milioni di sterline, trainato da un margine lordo più elevato e dalla continua efficienza dei costi, con un conseguente margine EBITDA rettificato superiore al 5%, in linea con il consenso.
Nel secondo semestre, ASOS ha implementato significative azioni di riduzione dei costi che, pur non producendo un beneficio materiale durante il periodo, hanno ridotto in modo permanente la base dei costi di uscita di ASOS, consentendo all'azienda di realizzare significativi risparmi annuali nell'esercizio 2026.
Guardando più avanti, per il 2026, l'azienda "rimane concentrata sulla propria strategia ed è incoraggiata dai progressi compiuti". Pertanto, rimane fiduciosa nel raggiungimento di un EBITDA rettificato e di un FCF per l'esercizio 2026 in linea con le previsioni di consenso
, supportata da un ulteriore miglioramento del margine lordo verso circa il 50%
e dalla continua efficienza dei costi.
ASOS ribadisce le sue previsioni a medio termine per una crescita sostenibile dell'EBITDA rettificato con un margine di circa l'8%
, in modo sostenibile rispetto a spese in conto capitale, interessi, imposte e leasing, e prevede un ritorno alla crescita dei ricavi
e un miglioramento del margine lordo verso circa il 50%
.(Foto: by fancycrave on Unsplash)