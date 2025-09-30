Doxee, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

Doxee

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 6,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in ambito ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 120%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analistisia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 34 milioni di euro e un EBITDA pari a 6,10 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 17,9%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 42 milioni di euro (CAGR 24-27: 12,1%) nel FY27E, con EBITDA pari a 10,80 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 25,7%), in crescita rispetto a 2,94 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 9,9%).A livello patrimoniale, stimiamo per il FY27 una NFP di debito pari a 6,70 milioni di euro.