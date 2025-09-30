Ecosuntek, ricavi semestrali quasi raddoppiati con redditività sotto pressione

Ecosuntek

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che idel2025 sono pari a 604,49 milioni di euro, in incremento del 94% rispetto al dato del 30 giugno 2024 (312,02 milioni): l'aumento è connesso ai maggiori volumi transati nel periodo in esame e, in parte, alla dinamica dei prezzi delle materie prime.L'risulta pari a 8,05 milioni di euro, rispetto a 9,12 milioni del primo semestre dello scorso esercizio, in diminuzione del 12%. Nonostante l'incremento del valore della produzione, l'Ebitda margin si attesta al 1,3% (3% al 30 giugno 2024) per via dell'effetto congiunto di alcuni costi ed oneri registrati nel periodo, di natura non ricorrente, e della pressione sulle marginalità connessa alla crescente competitività sui mercati di riferimento.Ilconsolidato è pari a 3,36 milioni di euro, in calo del 7%, mentre il risultato netto consolidato Adjusted è pari a 4,25 milioni di euro, in aumento del 17%.Laalla fine del semestre raggiunge un valore pari a 2,73 milioni di euro (cash positive), rispetto al valore di 10,51 milioni (indebitamento netto) rilevato al 31 dicembre 2024."I risultati del primo semestre confermano la capacità del Gruppo Ecosuntek di creare valore in un contesto di mercato in cui, considerata la stabilità dei prezzi dell'energia e del gas, sta crescendo la concorrenza - ha detto l'- Ciò nonostante, le nostre prospettive di crescita restano intatte: Eco Trade ed Ecosviluppo stanno incrementando i volumi transati grazie all'acquisizione di nuovi clienti, +Energia sta investendo nella struttura commerciale per sostenere il proprio percorso di sviluppo e, infine, un forte impulso alla power generation proprietaria arriverà dai nuovi impianti, agri-voltaici e fotovoltaici, i cui cantieri sono in fase di imminente avvio".