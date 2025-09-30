Milano 13:26
42.560 +0,01%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 13:26
9.311 +0,12%
Francoforte 13:26
23.757 +0,05%

ErreDue, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
ErreDue, Intesa abbassa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato il target price (a 9,6 euro per azione dai precedenti 10,3 euro) su ErreDue, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 33%.

Gli analisti ricordano che i ricavi core del primo semestre del 2025 sono scesi a 7,2 milioni di euro, con un EBITDA in calo a 1,8 milioni di euro, mantenendo un solido margine operativo del 25%.

Il management ha rinviato le sue previsioni di crescita al 2026 a causa delle difficili condizioni macroeconomiche e della ridotta domanda globale di idrogeno. Di conseguenza, il broker ha rivisto al ribasso del 33% le stime di ricavi core ed EBITDA per il 2025, portandole rispettivamente a 16 milioni di euro e 5,0 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le previsioni aggiornate del management.

L'azienda prevede che il 2025 sarà un anno di transizione, con una crescita prevista a partire dal 2026, trainata dal nuovo impianto produttivo, il cui completamento è previsto per il primo semestre del 2026.
Condividi
```