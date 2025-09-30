Expert.ai, risultati semestre in crescita confermano target Piano Strategico

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 di Expert.ai
, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, registra una crescita significativa con ricavi totali
pari a 15,6 milioni di euro (+31% rispetto al 1H 2024) e valore della produzione
a 17,9 milioni di euro (+29%), confermando i target del Piano Strategico 2025-2026.Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai
, ha commentato: “Il primo semestre del 2025 è stato un periodo di crescita e innovazione
per Expert.ai. Abbiamo lanciato EidenAI Suite, una suite di soluzioni che rappresenta un passo importante nella nostra missione di rendere l'intelligenza artificiale un motore di cambiamento per le aziende, siano esse pubbliche o private. Questa suite integra tecnologie all'avanguardia come l’Hybrid AI e i Large Language Models, offrendo soluzioni su misura per affrontare le sfide concrete delle aziende, con un forte focus su trasparenza e ritorno sugli investimenti. In questa ottica, e con una costante attenzione all’innovazione, è importante ricordare la creazione di Fusion AI Labs, che segna un passo in avanti nella strategia di crescita di Expert.ai. Allo stesso modo, attraverso acquisizione mirate abbiamo puntato a rafforzare la nostra capacità di esprimere esperienza e conoscenza. L’acquisizione del 100% di ISED nel campo della Pubblica Amministrazione ne è la conferma. Guardiamo con fiducia al futuro
, con un portafoglio di soluzioni sempre più diversificato e un piano strategico che, grazie a iniziative e alleanze come il progetto Villanova con Tiscali, rafforza la competitività dell’Italia e dell’Europa nel panorama globale dell’AI grazie anche al nostro contributo, senza dimenticare il supporto dei nostri Azionisti che attraverso l’aumento di capitale da 20 milioni di euro sottoscritto a luglio, ci posiziona tra i protagonisti dell’AI”.
L’EBITDA
è negativo per Euro 0,6 milioni in miglioramento rispetto a un EBITDA negativo di Euro 0,8 milioni registrato al 30 giugno 2024.
L’EBIT
è negativo per Euro 5,1 milioni (negativo per Euro 4,5 milioni al 30 giugno 2024), dopo ammortamenti per Euro 4,5 milioni, principalmente riferibili ai costi di sviluppo capitalizzati il cui ammortamento è pari a Euro 3,3 milioni e alle concessioni acquisite con il ramo di azienda Finix Technology Solutions S.r.l. per Euro 0,8 milioni.
Il risultato della gestione finanziaria
è negativo per Euro 1,0 milioni e registra un incremento rispetto al 30 giugno 2024 (negativo per Euro 0,2 milioni) prevalentemente a causa della presenza di perdite su cambi non realizzati per Euro 0,8 milioni.
Il risultato netto di periodo
evidenzia una perdita pari a Euro 6,8 milioni (Euro 6,6 milioni al 30 giugno 2024).
L’Indebitamento Finanziario Netto
è pari a Euro 5,1 milioni con disponibilità liquide pari a Euro 13,6 milioni, rispetto a un indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 pari a Euro 1,7 milioni.