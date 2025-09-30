Franchi Umberto Marmi, ricavi primo semestre a 37,9 milioni

(Teleborsa) - Franchi Umberto Marmi
, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, chiude il primo semestre 2025 con il totale dei ricavi ed altri proventi
pari a 39,5 milioni (-9,7% rispetto ai 43,7 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente). I ricavi
ammontano a 37,9 milioni di Euro (42,8 milioni di Euro al 30 giugno 2024), con un contributo significativo dalle vendite in EMEA, Asia e Nord America.
Al 30 giugno 2025 l’EBITDA
risulta pari a 11,5 milioni di Euro rispetto a 15,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente, tale decremento è principalmente imputabile al minor volume di business conseguito nel periodo e al leggero peggioramento del mix di prodotti venduti.
Il Risultato Operativo
si attesta a 7,2 milioni di Euro rispetto a 10,9 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente. L’Utile
del periodo è pari a 4,8 milioni di Euro (7,6 milioni di Euro al primo semestre 2024) impattato anche da alcune perdite su cambi pari a circa 0,8 milioni di Euro.L’Indebitamento finanziario netto
, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2024, è pari a 28,2 milioni di Euro rispetto a 33,7 milioni di Euro alla fine dello scorso esercizio, grazie all’ottima generazione di cassa del Gruppo che ha più che compensato il pagamento dei dividendi effettuato nel corso dell’anno per 3,3 milioni di Euro ed il rimborso di finanziamenti per 4,3 milioni di Euro.
Il periodo ha chiuso con un patrimonio netto
pari a 121,3 milioni di Euro, in aumento rispetto a 121,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2024.Outlook
"Il permanere di condizioni di turbolenza, come già indicato, non ha influito positivamente sull’andamento del Gruppo nel primo semestre 2025", spiega la società nella nota dei conti. "Gli sforzi commerciali del Gruppo rimangono comunque focalizzati principalmente nei mercati chiave, quali EMEA, Asia e Nord America, dove nel secondo semestre si attende un recupero, almeno parziale, della flessione riscontrata nei primi sei mesi dell’anno. Particolare attenzione verrà riservata a potenziali operazioni di M&A che possano facilitare l’ulteriore sviluppo strategico e commerciale del Gruppo".Alberto Franchi Presidente e Amministratore Delegato
della Società, ha commentato: “Sono fiero di affermare che, in uno scenario particolarmente complesso, siamo riusciti a mantenere i nostri elevati margini
, nonché a raggiungere una generazione di cassa tale da consentire un ottimo miglioramento della nostra posizione debitoria, a fronte anche del pagamento del dividendo e di alcuni rimborsi di finanziamenti. Tutto ciò a dimostrazione della solidità patrimoniale
della nostra azienda. Come indicato già a luglio, le condizioni globali hanno influito sulla nostra top line, ma occorre sottolineare, in modo particolare, che l’area asiatica ha risentito di una serie di consegne posticipate, effettuate poi nel mese di luglio, che hanno già contribuito a recuperare parzialmente la flessione e al momento ci permettono di essere fiduciosi sui risultati dell’anno. In generale – conclude Alberto Franchi - la capacità della Società di diversificare la propria presenza geografica e di cogliere nuove opportunità di crescita, restano le nostre leve vincenti. Stiamo continuando a investire in qualità, innovazione e internazionalizzazione, facendo leva sull’unicità del marmo di Carrara e sull’eccellenza del Made in Italy per affrontare con determinazione la seconda parte dell’anno, lavorando senza sosta su diversi fronti per rafforzare e consolidare ulteriormente la nostra posizione a livello globale".