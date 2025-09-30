Milano 11:09
Francia, consumi famiglie aumentano leggermente ad agosto a +0,1% su mese

(Teleborsa) - Aumentano leggermente i consumi delle famiglie francesi ad agosto. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +0,1% dopo il -0,6% segnato a luglio. Il dato è tuttavia inferiore alle attese gli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,3%.

Questo incremento è stato trainato dalla crescita dei consumi di beni ingegnerizzati (+0,3% dopo il -0,3%), guidati da un forte rialzo degli acquisti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (+1,8%), mentre i consumi di prodotti alimentari ed energetici sono rimasti pressoché stabili.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
