Francia, consumi famiglie aumentano leggermente ad agosto a +0,1% su mese

(Teleborsa) -delle famiglie francesi ad agosto. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +0,1% dopo il -0,6% segnato a luglio. Il dato è tuttavia inferiore alle attese gli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,3%.Questo incremento è stato trainato dalla crescita dei(+0,3% dopo il -0,3%), guidati da un forte rialzo degli acquisti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (+1,8%), mentre i consumi di prodotti alimentari ed energetici sono rimasti pressoché stabili.