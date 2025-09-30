Milano 11:54
Germania, ad agosto tasso di disoccupazione invariato al 3,7%

(Teleborsa) - Ad agosto 2025, circa 45,8 milioni di persone residenti in Germania erano occupate. Secondo i calcoli preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il numero di occupati è leggermente diminuito rispetto al mese precedente (-8.000 persone; 0,0%), destagionalizzato. A luglio 2025, l'occupazione è aumentata di appena 4.000 unità rispetto al mese precedente. Al netto dei dati destagionalizzati, il numero di occupati è diminuito di 33.000 unità (-0,1%) ad agosto 2025 rispetto a luglio 2025. Ciò conferma la media negativa di agosto per il 2023 e il 2024 (-28.000 unità; -0,1%).

Rispetto ad agosto 2024, il numero di occupati è rimasto pressoché costante ad agosto 2025 (+3.000 unità, pari allo 0,0%). L'occupazione si è quindi attestata al livello dell'anno precedente per il quarto mese consecutivo (da maggio a luglio 2025: anche in questo caso, lo 0,0% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

Secondo i risultati dell'indagine sulla forza lavoro, ad agosto 2025 erano disoccupati 1,79 milioni di persone, ovvero 146.000 in più rispetto ad agosto 2024, ovvero l'8,9%. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,0%, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (agosto 2024: 3,7%).

Corretto per gli effetti stagionali e irregolari, il numero di disoccupati ad agosto 2025 era di 1,66 milioni, leggermente superiore a quello di luglio 2025 (+3.000 persone; +0,2%). Il tasso di disoccupazione corretto è rimasto invariato al 3,7% rispetto al mese precedente.
