Impianti, semestrale in calo. Soci versano 300 mila euro per sostenere esigenze finanziarie

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica, ha comunicato che isi attestano a 3,08 milioni di euro nel2025, in diminuzione del 30,6% rispetto al primo semestre 2024 (4,44 milioni).L'risulta negativo per 0,27 milioni di euro (-8,7%) rispetto all'EBITDA Adjusted al 30 giugno 2024. Ilè negativo per 0,37 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 0,27 milioni al 30 giugno 2024.L'al 30 giugno 2025 è pari a circa 0,55 milioni di euro (debito), rispetto a cassa per 0,51 milioni al 31 dicembre 2024.Viene segnalato il, di complessivi 300 mila euro in conto futuro aumento di capitale sociale al fine di sostenere le esigenze finanziarie e strategiche della società connesse alla realizzazione dei propri piani di crescita, e l'impegno da parte dei due soci a versare un ulteriore importo fino a 300 mila euro, sempre in conto futuro aumento di capitale sociale, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione nel corso dei prossimi 12 mesi accerti la necessità di ulteriori apporti finanziari per sostenere le esigenze finanziarie e strategiche.Nel2025 le previsioni economiche positive, unitamente al risparmio sui costi, consentiranno alla società di aumentare la marginalità media sulle diverse business units.I ricavi, alla data del2025, ammontano a 4,05 milioni di euro (-20,3%) vs pari periodo dell'anno precedente. Si evidenzia uncomplessivo pari a 8,3 milioni di euro (già evasi per 4,05 milioni di euro e da evadere nel corso dell'esercizio 2025 per 2,6 milioni di euro) di cui 5,7 milioni di euro acquisiti nel 2025.