ABC Company, conclusa seconda tranche AuCap per reinvestimento dei soci Global Strategy

(Teleborsa) - ABC Company , società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha concluso la seconda tranche dell'aumento di capitale scindibile deliberato in data 17 dicembre 2025 dal CdA e ha ottenuto sottoscrizioni per 300.000 nuove azioni di categoria A Cum Bonus Shares a un prezzo di 4 euro per azione per un controvalore complessivo pari a 1,2 milioni di euro e 55.000 nuove azioni di categoria A a un prezzo di 4 euro per azione per un controvalore complessivo pari a 220 mila euro. L'operazione si inserisce nell'ambito del reinvestimento dei soci di Global Strategy.



Le Azioni A Cum Bonus Shares attribuiscono il diritto a ricevere, nel mese di giugno 2027, un'Azione A gratuita ogni 20 Azioni A Cum Bonus Shares detenute alla data di stacco. Sono state anche sottoscritte 177.500 azioni di categoria B.

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