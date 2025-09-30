Lufthansa, piloti verso lo sciopero dopo l’annuncio del piano di tagli

(Teleborsa) - Si prospettano scioperi
per i passeggeri Lufthansa
. Secondo il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit
, un’ampia maggioranza degli iscritti ha votato a favore di un pacchetto di mobilitazioni
dopo l’annuncio del piano di risparmi
presentato dal gruppo. Alla consultazione ha partecipato il 90% dei piloti Lufthansa
e il 95% di quelli Lufthansa Cargo
: di questi, rispettivamente l’88% e il 97% ha dato il proprio sostegno alla protesta. La controversia riguarda le pensioni
di circa 4.800 piloti
, mentre la data dello sciopero non è stata ancora comunicata.
Nella giornata di ieri Lufthansa ha annunciato
un piano di riorganizzazione
che prevede il taglio di 4.000 posti di lavoro
nel settore amministrativo entro il 2030. L’obiettivo è aumentare la redditività
del gruppo, con un margine operativo lordo rettificato (Adjusted Ebit Margin) compreso tra l’8% e il 10% nel periodo 2028-2030, una redditività sul capitale tra il 15% e il 20% e una generazione di cassa annua intorno ai 2,5 miliardi di euro.