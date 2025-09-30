Milano 15:46
Lufthansa, piloti verso lo sciopero dopo l’annuncio del piano di tagli

Finanza
(Teleborsa) - Si prospettano scioperi per i passeggeri Lufthansa. Secondo il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit, un’ampia maggioranza degli iscritti ha votato a favore di un pacchetto di mobilitazioni dopo l’annuncio del piano di risparmi presentato dal gruppo. Alla consultazione ha partecipato il 90% dei piloti Lufthansa e il 95% di quelli Lufthansa Cargo: di questi, rispettivamente l’88% e il 97% ha dato il proprio sostegno alla protesta. La controversia riguarda le pensioni di circa 4.800 piloti, mentre la data dello sciopero non è stata ancora comunicata.

Nella giornata di ieri Lufthansa ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede il taglio di 4.000 posti di lavoro nel settore amministrativo entro il 2030. L’obiettivo è aumentare la redditività del gruppo, con un margine operativo lordo rettificato (Adjusted Ebit Margin) compreso tra l’8% e il 10% nel periodo 2028-2030, una redditività sul capitale tra il 15% e il 20% e una generazione di cassa annua intorno ai 2,5 miliardi di euro.


