Mondo TV, ricavi primo semestre a 1,2 milioni

(Teleborsa) - Mondo TV
archivia il primo semestre 2025 con ricavi
pari a circa Euro 1,2 milioni in diminuzione rispetto ai 3,9 milioni dello stesso periodo del 2024.
Il Risultato consolidato
negativo pari a circa 0,7 milioni di Euro si confronta con il risultato positivo nel primo semestre 2024 pari a circa 0,1 milioni.
Il risultato operativo
dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti risulta essere negativo per circa 0,6 milioni di Euro, rispetto ad un ebit positivo di circa euro 0,3 milioni nel primo semestre 2024.
La posizione finanziaria netta
passa da un indebitamento netto di circa 6,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 ad un indebitamento netto di 5,3 milioni di Euro al 30 giugno 2025.
Il Patrimonio netto
del Gruppo torna positivo passando dal valore negativo di 0,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 ai 0,5 milioni circa di Euro al 30 giugno 2025 per effetto principalmente della conversione di obbligazioni CLG.