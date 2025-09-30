New York: seduta molto difficile per Globalfoundries

(Teleborsa) - A picco Globalfoundries
, che presenta un pessimo -5,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Globalfoundries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,85%, rispetto a -0,87% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo di Globalfoundries
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,44 USD. Possibile una discesa fino al bottom 34,29. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)