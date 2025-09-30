Milano 13:26
NewPrinces completa acquisto di Diageo Operations Italy: rinominata Princes Ready to Drink
(Teleborsa) - NewPrinces (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy da una consociata di Diageo, proprietaria dello stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba (CN).

La sottoscrizione dell'accordo era stata annunciata a giugno. Contestualmente, Diageo Operations Italy è stata rinominata Princes Ready to Drink (PRTD), con effetto dalla data odierna.

Nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, il target ha generato ricavi per circa 229,8 milioni di euro, con un EBITDA di 20,4 milioni di euro e un utile netto di 18,3 milioni di euro. Il Purchase Price della transazione è stato fissato a circa 100 milioni di euro, con possibilità di adeguamenti post-closing. Tale importo include una cassa positiva per circa 107 milioni di euro, con un effetto complessivo migliorativo di circa 7 milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.

L'acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba rappresenta un passo significativo nella strategia di NewPrinces volta a rafforzare la propria posizione nel settore delle bevande oltre a quello delle tradizionali bevande analcoliche. Integrando questo sito produttivo di alta qualità, il Gruppo sarà in grado di realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nelle categorie in rapida crescita degli alcolici, delle bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche e dei formati pronti da bere (RTD).

La transazione migliora la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces in diversi formati di bevande, consentendo al Gruppo di: accelerare l'ingresso in categorie ad alta marginalità come gli spirits e i prodotti RTD, sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di R&S; sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato, comprensivo di bevande alcoliche e funzionali; ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia; ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l'attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.
