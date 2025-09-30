NewPrinces completa acquisto di Diageo Operations Italy: rinominata Princes Ready to Drink

(Teleborsa) - NewPrinces
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy
da una consociata di Diageo, proprietaria dello stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba (CN).
La sottoscrizione dell'accordo era stata annunciata a giugno. Contestualmente, Diageo Operations Italy è stata rinominata Princes Ready to Drink (PRTD)
, con effetto dalla data odierna.
Nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, il target ha generato ricavi per circa 229,8 milioni di euro, con un EBITDA di 20,4 milioni di euro e un utile netto di 18,3 milioni di euro. Il Purchase Price
della transazione è stato fissato a circa 100 milioni di euro, con possibilità di adeguamenti
post-closing. Tale importo include una cassa positiva per circa 107 milioni di euro, con un effetto complessivo migliorativo di circa 7 milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.
L'acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba rappresenta un passo significativo nella strategia di NewPrinces volta a rafforzare la propria posizione nel settore delle bevande
oltre a quello delle tradizionali bevande analcoliche. Integrando questo sito produttivo di alta qualità, il Gruppo sarà in grado di realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nelle categorie in rapida crescita degli alcolici, delle bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche e dei formati pronti da bere (RTD).
La transazione migliora la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces in diversi formati di bevande, consentendo al Gruppo di: accelerare l'ingresso in categorie ad alta marginalità
come gli spirits e i prodotti RTD, sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di R&S; sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato, comprensivo di bevande alcoliche e funzionali; ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia; ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l'attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.