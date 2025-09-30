NewPrinces completa acquisto di Diageo Operations Italy: rinominata Princes Ready to Drink

NewPrinces

(Teleborsa) -(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, hada una consociata di Diageo, proprietaria dello stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba (CN).La sottoscrizione dell'accordo era stata annunciata a giugno. Contestualmente, Diageo Operations Italy è stata, con effetto dalla data odierna.Nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, il target ha generato ricavi per circa 229,8 milioni di euro, con un EBITDA di 20,4 milioni di euro e un utile netto di 18,3 milioni di euro. Ildella transazione è stato fissato apost-closing. Tale importo include una cassa positiva per circa 107 milioni di euro, con un effetto complessivo migliorativo di circa 7 milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.L'acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba rappresenta un passo significativo nella strategia di NewPrinces volta aoltre a quello delle tradizionali bevande analcoliche. Integrando questo sito produttivo di alta qualità, il Gruppo sarà in grado di realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nelle categorie in rapida crescita degli alcolici, delle bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche e dei formati pronti da bere (RTD).La transazione migliora la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces in diversi formati di bevande, consentendo al Gruppo di:come gli spirits e i prodotti RTD, sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di R&S; sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato, comprensivo di bevande alcoliche e funzionali; ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia; ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l'attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.