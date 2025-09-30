Novamarine, ricavi semestrali a 14,8 milioni di euro con vendita di 16 imbarcazioni

Novamarine

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha chiuso ildel 2025 conpari a circa 14,8 milioni di euro e unpari a circa 19,3 milioni di euro. I dati includono il consolidamento della società Novamarine Service, la cui partecipazione di controllo è stata acquisita a maggio 2024. Trattandosi della prima relazione semestrale consolidata, i dati non sono stati confrontati con lo stesso periodo dell'esercizio precedente.Nel primo semestre 2025 sono state vendute 16, con una performance in termini di ricavi in linea con le aspettative del management. I ricavi sono attribuibili nella loro totalità al segmentoad eccezione di 1 milione per la vendita di 2 imbarcazioni, riferite alla commessa con il Ministero dell'Interno in Italia relativo alla fornitura di 14 imbarcazioni destinate alla Libia. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche di residenza del cliente finale è la seguente: 77% Italia, 11% UE e il restante 12% Extra UE.L'pari a 3,9 milioni di euro, con un EBITDA margin del 26,2%. L'si attesta a 2,9 milioni di euro, con un EBIT margin pari al 19,6%. Ilè pari a 2 milioni di euro.L'(IFN) è pari a 2,3 milioni di euro (debito), in miglioramento di 0,8 milioni rispetto a 3,1 milioni (debito) al 31 dicembre 2024."Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questo primo semestre 2025, che ha evidenziato performance molto positive con un ottimo andamento economico del gruppo Novamarine - ha detto l'- Le, complice anche l'espansione del nostro brand su mercati internazionali in cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. La nostra costante partecipazione ai principali appuntamenti nel settore della nautica, alle fiere e agli eventi dedicati alle imbarcazioni luxury e i nostri investimenti in termini di marketing stanno dando buoni frutti, insieme al lavoro che stiamo portando avanti a Olbia per ampliare il cantiere e incrementare così la capacità e l'efficienza produttiva"."Siamo, considerando che stiamo lavorando anche su nuovi modelli, in particolare sul BS 260, il più grande RIB mai realizzato a livello mondiale, e che l'acquisizione dello storico marchio Tornado Yachts, messa a punto quest'estate, potrà essere all'altezza delle nostre aspettative dal punto di vista strategico per ampliare la nostra offerta, avendoci consentito di rivolgerci a un nuovo bacino di clienti", ha aggiunto.