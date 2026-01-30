Novamarine, ricavi 2025 in crescita del 23% e solido portafoglio ordini per il 2026

Novamarine

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nella nautica da diporto e quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato i ricavi preliminari dell'esercizio 2025 registrando un incremento del 23% rispetto all'anno precedente. Isono saliti arispetto ai 26,1 milioni del 2024, un risultato ottenuto grazie alla vendita di 38 unità totali rispetto alle 30 dell'esercizio precedente."Siamo molto soddisfatti dell’andamento del business, l’incremento dei ricavi da vendita di imbarcazioni del 23% a fine esercizio 2025 rispetto all’esercizio precedente dà prova della validità delle scelte effettuate e della solidità della Società – ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine –. Aggiungo che, nonostante lo sfidante contesto di mercato, la nostra strategia e i risultati ottenuti nel corso del 2025, hanno convinto gli investitori, premiando il titolo in Borsa. Adesso, l’obiettivo è continuare su questa lunghezza d’onda, proponendo modelli sempre più performanti e lavorando per consolidare il nostro posizionamento in acque internazionali. A questo proposito abbiamo di recente firmato una partnership di collaborazione commerciale con PrivatSea, che ci aiuterà a far conoscere il brand Novamarine in Grecia, mercato particolarmente interessante per il segmento pleasure. Il portafoglio ordini conferma la fiducia dei nostri clienti e la qualità delle imbarcazioni, che vogliamo resti il nostro punto di forza".Al 31 dicembre 2025, ilper le consegne previste nel 2026 ammonta a. Questo dato si mantiene su livelli coerenti con la dinamica storica del gruppo, rettificata dei 6,8 milioni di euro relativi alla commessa del Ministero dell'Interno che è stata completata ed evasa proprio nel 2025.In ottica futura, la società prevede di massimizzare ladellacon un'esposizione programmata prima della stagione estiva, motivo per cui tali imbarcazioni non sono ancora incluse nell'attuale order book. L'obiettivo dichiarato resta quello di proporre modelli sempre più performanti facendo leva sulla qualità del prodotto e sulla tecnologia innovativa sviluppata in oltre trent'anni di ricerca.