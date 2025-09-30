Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che sta segnando un calo del 2,39%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Saipem
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,38%, rispetto a +0,29% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società ingegneristica italiana
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,526 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,462. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,59.
