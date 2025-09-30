Milano 16:30
42.637 +0,19%
Nasdaq 16:30
24.554 -0,23%
Dow Jones 16:30
46.261 -0,12%
Londra 16:30
9.337 +0,39%
Francoforte 16:30
23.782 +0,16%

Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che sta segnando un calo del 2,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,38%, rispetto a +0,29% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve della società ingegneristica italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,526 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,462. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,59.

