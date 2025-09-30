Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

FTSE MIB

Saipem

principale indice della Borsa di Milano

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,39%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,38%, rispetto a +0,29% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,526 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,462. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)