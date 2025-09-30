Popolare del Frusinate, Fabio Sbianchi nominato presidente

(Teleborsa) - Il CdA della Banca Popolare del Frusinate
ha nominato Fabio Sbianchi nuovo presidente
, con decorrenza dal 1° ottobre 2025. La nomina fa seguito alle dimissioni del presidente Carlo Salvatori, rassegnate, per motivazioni di carattere esclusivamente personale, in data 11 settembre 2025, con efficacia a partire dal 1° ottobre 2025.
Sbianchi, già membro del Consiglio di Amministrazione
, vanta una consolidata esperienza di gestione di aziende complesse nel settore dei servizi tecnologici avanzati per assicurazioni e banche, ed una solida conoscenza dell’istituto maturata nel corso degli anni.