Regno Unito, PIL secondo trimestre rivisto al rialzo a +1,4% a/a

(Teleborsa) - Rivista al rialzo la crescita dell'economia britannica nel 2° trimestre. Secondo i dati definitivi diffusi dall'ufficio statistico ONS, il PIL è cresciuto dell'1,4% su base annuale. Il dato è al di sopra del consensus e della precedente stima che indicavano un incremento dell'1,2% come il trimestre precedente. Il PIL del primo trimestre era cresciuto dell'1,3%.Su base trimestrale, il PIL è risultato in accelerazione dello 0,3%, come da previsioni e stima preliminare. Il dato del trimestre precedente è risultato in aumento dello 0,7%.