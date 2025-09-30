Rosetti Marino, primo semestre in netta crescita trainato da settore rinnovabili

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso il primo semestre del 2025 con unconsolidato pari a 281 milioni di euro, in aumento del 43% rispetto allo stesso semestre del 2024. L'incremento è riconducibile al settore Rinnovabili & Carbon Neutrality. Tale settore ha, infatti, realizzato un prodotto interno lordo di circa 149 milioni di euro, triplicando il volume realizzato nel primo semestre 2024 (50 milioni), mentre il settore Oil&Gas ha registrato un prodotto interno lordo di 131 milioni di euro, in diminuzione del 10%.Il margine operativo lordo () consolidato è risultato positivo per 18,8 milioni di euro (+16,6%). Il risultato operativo () consolidato risulta positivo per 15,2 milioni di euro (+12,8%). L'è di 11,7 milioni di euro (+48,3%).Laconsolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 30 giugno 2025 è positiva (cassa) per 142,5 milioni di euro, contro 176,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Tale decremento (19%) deriva dall'assorbimento di cassa delle principali commesse in corso di realizzazione.Ildel Gruppo rinveniente dalle commesse acquisite e non ancora completate al 30 giugno 2025 ammonta a circa 1.261 milioni di euro (1.116 Milioni al 30 giugno 2024).Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il, di cui non sono stati forniti dettagli.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione di undell'importo di 20 milioni di euro, della durata di 7 anni, comprensiva di un anno di preammortamento, con rimborso mediante rate semestrali, conferendo a Banca Sella l'incarico di strutturare il predetto prestito obbligazionario. Anche in questo caso non sono stati forniti dettagli sulle finalità dell'operazione.