SERI Industrial, perdita semestrale sale a 11,6 milioni di euro. Pesa gestione finanziaria

Seri Industrial

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha comunicato che, proventi e incrementi per lavori internisono pari a 149,6 milioni di euro e mostrano un incremento del 59% (55,4 milioni di euro) rispetto al precedente periodo di riferimento.In termini di redditività, ilsi attesta a 11,8 milioni di euro, con un EBITDA margin adjusted (Margine Operativo Lordo adjusted/Ricavi da clienti adjusted) pari al 10%, in calo rispetto al 12% registrato nello stesso periodo del 2024. Il Margine Operativo Lordo adjusted include accantonamenti per 3 milioni di euro: al netto di tali costi non monetari, l'EBITDA margin adjusted risulta lievemente superiore al 12% registrato nello stesso periodo del 2024.Iladjusted, pari a negativi 7,6 milioni di euro, è comprensivo di ammortamenti e svalutazioni pari a 19,4 milioni di euro, di cui 9,8 milioni di euro per ammortamenti collegati agli investimenti realizzati e in corso di realizzazione Teverola 1 e Teverola 2 ed 3,5 milioni di euro per ammortamenti del settore Mobilità sostenibile. A fronte della marginalità lorda positiva, il Gruppo ha registrato unaadjusted pari a 11,6 milioni di euro per il combinato effetto della gestione finanziaria negativa per 5 milioni di euro e delle componenti fiscali positive per 2,6 milioni di euro.L'adjusted al 30 giugno 2025 è pari a 195,4 milioni di euro, rispetto a 95,2 milioni di euro registrati nel 2024. L'incremento, pari a 100,2 milioni di euro, è riconducibile principalmente agli investimenti in corso presso il sito di Teverola 2 e, specificatamente, agli utilizzi della linea revolving a supporto del disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi a fondo perduto del progetto IPCEI e il pagamento dei fornitori. A tal riguardo, è iscritto un credito verso il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) pari a euro 96.981 migliaia, non incluso tra le attività finanziarie.