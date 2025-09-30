Tecno, nel semestre ricavi +106% e margini in significativo miglioramento

(Teleborsa) - Tecno
, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, ha chiuso il primo semestre al 30 giugno 2025, con ricavi
pari a 12,8 mln euro, in incremento del 106% rispetto a 6,2 mln euro al 30 giugno 2024. La performance è riconducibile per oltre il 50% alla crescita organica, pari a 3,8 mln euro, oltre che al contributo delle neoacquisite, che hanno generato ricavi per 2,8 mln euro.
La crescita dei Ricavi, spiega la società nella nota dei conti, è principalmente riconducibile alla business unit Sustainable Transformation (tecnologie SustainTech e consulenza strategica basata su dati misurabili), che registra Ricavi pari a 7,2 mln euro (56% del totale), +154% rispetto a 2,8 mln euro al 30 giugno 2024, anche per effetto della variazione del perimetro di consolidamento. Molto positivo anche il contributo della business unit Transition Accounting (fiscalità energetica e accesso a incentivi legati alla decarbonizzazione), i cui Ricavi si attestano a 4,0 mln euro (32% del totale), +116% rispetto a 1,9 mln euro al 30 giugno 2024. La business unit Digital Transformation (piattaforme digitali proprietarie per ottimizzare i processi aziendali) ha generato nel semestre Ricavi per 1,5 mln euro (12% del totale), in linea con 1,5 mln euro al 30 giugno 2024.
Al 30 giugno 2025 il Gruppo vanta un portafoglio di 4.442 clienti
, in crescita rispetto a un portafoglio di 4.197 clienti al 31 dicembre 2024 (dati a parità di perimetro di consolidamento).
Il Valore della Produzione
si attesta a 13,7 mln euro, in incremento del 100% rispetto a 6,9 mln euro al 30 giugno 2024.
L’EBITDA
registra un risultato positivo per 0,6 mln euro, in forte crescita rispetto al dato negativo per 1,9 mln euro al 30 giugno 2024, per effetto dell’incremento dei Ricavi e del meno che proporzionale incremento dei costi della produzione. Nel semestre è proseguito il programma di razionalizzazione e integrazione delle attività tra le diverse Business Unit, con l’obiettivo di valorizzare le sinergie industriali, digitali e consulenziali all’interno dell’ecosistema SustainTech del Gruppo. Tali operazioni hanno contribuito a rafforzare l’assetto organizzativo, consolidare il posizionamento competitivo e preparare il Gruppo alla successiva fase di sviluppo.La Società prevede di chiudere l’esercizio 2025 con un EBITDA in crescita del 50%
rispetto all’EBITDA consolidato pro-forma dell’esercizio 2024 che era pari a 4,0 mln euro.
L’EBIT
si attesta a -0,8 mln euro, in significativo miglioramento rispetto a -2,4 mln euro al 30 giugno 2024, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,5 mln euro (0,6 mln al 30 giugno 2024).
Il Risultato ante imposte
si attesta a -0,9 mln euro, in miglioramento rispetto a -1,4 mln euro al 30 giugno 2024, dopo oneri finanziari pari a 0,1 mln euro, in linea rispetto a 0,1 mln euro al 30 giugno 2024. Il miglioramento del Risultato ante imposte è ancora più significativo se si considera che il dato al 30 giugno 2024 beneficiava di proventi finanziari per 1,1 mln euro, principalmente legati a plusvalenze derivanti dalla dismissione di una partecipazione azionaria.
Il Risultato Netto
è pari a -1,3 mln euro, rispetto a -1,1 mln euro al 30 giugno 2024, dopo imposte per 0,3 mln euro (0,3 mln euro al 30 giugno 2024).
Il Patrimonio Netto
è pari a 11,6 mln euro, in diminuzione rispetto a 14,6 mln euro al 31 dicembre 2024; la variazione è riconducibile alla perdita di esercizio, alla distribuzione di dividendi e alla scissione parziale proporzionale omogenea del ramo d'azienda di Tecno S.r.l. rappresentato dalla partecipazione totalitaria in Tecno Venture S.r.l., con assegnazione dello stesso a Twin S.r.l. per un valore di 1,3 mln euro.L’Indebitamento Finanziario Netto
è pari a 6,4 mln euro; la variazione rispetto a 6,1 mln euro al 31 dicembre 2024 è principalmente riconducibile alla gestione caratteristica e alla distribuzione di dividendi.Giovanni Lombardi, Fondatore e Presidente
di TECNO: “La traiettoria di crescita avviata negli ultimi anni si consolida anche in questa prima parte del 2025, che evidenzia segnali concreti della scalabilità e sostenibilità del nostro modello di business. Siamo in una fase di piena attuazione del piano di sviluppo, con dinamiche di crescita
che confermano la bontà delle scelte fatte in termini di visione, innovazione e posizionamento. Nel corso del semestre abbiamo intensificato gli investimenti in R&D, con focus sul progetto ARDITE e sulla progettazione di nuovi servizi consulenziali capaci di rispondere in modo integrato alle crescenti esigenze in ambito ESG, data governance e transizione digitale. In parallelo, il potenziamento delle reti commerciali e l’integrazione tra le business unit hanno favorito il cross-selling e l’acquisizione di nuovi clienti".Claudio Colucci, Amministratore Delegato
: “Il primo semestre ha segnato un’accelerazione importante per il Gruppo: i ricavi sono cresciuti del 106%, trainati sia da crescita organica sia dal contributo delle società recentemente acquisite. L’EBITDA è positivo a 0,6 mln euro, a fronte di un dato negativo di -1,9 mln euro un anno fa: un miglioramento sostanziale, frutto della scalabilità del nostro modello e della capacità di integrare efficacemente nuove realtà nel perimetro aziendale. Abbiamo investito nel capitale umano e nelle infrastrutture operative, rafforzando la nostra organizzazione in vista di una crescita sostenuta anche nel secondo semestre
, storicamente più performante. Confermiamo l’obiettivo di chiudere il 2025 con un EBITDA in crescita del 50% rispetto al 2024 pro-forma".