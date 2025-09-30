Milano 14:15
42.602 +0,11%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 14:15
9.313 +0,14%
Francoforte 14:15
23.780 +0,15%

UE autorizza acquisizione di Versace da parte di Prada

Economia
UE autorizza acquisizione di Versace da parte di Prada
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Givi Holding S.r.l. (Versace) da parte di Prada S.p.A., entrambe italiane. L'operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```