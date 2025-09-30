UE autorizza acquisizione di Versace da parte di Prada

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Givi Holding S.r.l. (Versace) da parte di Prada S.p.A., entrambe italiane. L'operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti
dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.