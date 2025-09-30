UE autorizza acquisizione di Versace da parte di Prada

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Givi Holding S.r.l. (Versace) da parte di Prada S.p.A., entrambe italiane. L'operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.