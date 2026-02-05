ISEM, ok da UE al controllo congiunto da parte di Peninsula e Two Point Zero Group

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, ldell'italiana ISEM da parte di Peninsula e Two Point Zero Group, mentre in precedenza la società era controllata esclusivamente da Peninsula. L'operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la commercializzazione disecondario di lusso e premium.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledelle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.