ISEM, ok da UE al controllo congiunto da parte di Peninsula e Two Point Zero Group
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto dell'italiana ISEM da parte di Peninsula e Two Point Zero Group, mentre in precedenza la società era controllata esclusivamente da Peninsula. L'operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la commercializzazione di packaging secondario di lusso e premium.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
