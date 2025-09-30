Vertice a Copenaghen su Difesa europea e finanziamento Ucraina

(Teleborsa) -, sul tavolo di un, convocato per mercoledì prossimo dalla presidenza di turno danese,. L'indomani il dibattito sarà allargato alla Comunità Politica Europea. Un vertice che si svolge in un, a causa delle ripetute violazioni dei droni russi sui cieli europei."Non escludiamo che vi sia un, considerando pure cosa ci sarà sul tavolo dei leader", spiega una fonte europea riferendosi alle, che vengono visti come uno strumento disull'UE.e tratterà il tema da un punto di vista più generale e giuridico, mentre i dettagli verranno poi approfonditi nei tavoli tecnici."Abbiamosul tavolo del vertice informale a Copenaghen. Il primo, la, il secondo,. Sul primo, non ho bisogno di ricordarvi, ovviamente, l'importanza e la crescente urgenza con cui questo argomento viene affrontato, in particolare nel contesto delle recenti incursioni nello spazio aereo di alcuni paesi europei, incursioni di droni e persino di caccia. Questo è in linea e in sequenza con quanto iniziato a febbraio di quest'anno, con decisioni già prese", afferma un alto funzionario Ue in vista del Consiglio europeo di mercoledì.Fra i temi in discussione ci saràper fornire un, per un valore diL'obiettivo è arrivare ad un "solido impianto giuridico" per vanificare i dubbi degli Stati più cauti e della Banca Centrale Europea, che teme contraccolpi sull'euro. Ma lo stanziamento delle risorse per l'Ucraina appare cruciale in un momento in cui è forte la consapevolezza che la pace non è certo vicina.Il secondo tema in discussione riguarderà il, in attesa della roadmap della Commissione europea che sarà presentata al vertice di ottobre. L'UE conta di incoraggiare gli Stati membri più resistenti ad aderire almeno sui grandi progetti che necessitano di economie di scala, come ad esempio lo scudo missilistico europeo.Nel frattempo, mentre si attende il vertice europeo,. Francia e Svezia hanno inviato forse speciali anti-drone in Danimarca per fornire un sostegno alle autorità locali e garantire la massima sicurezza del vertice.