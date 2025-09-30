Visa punta sulle stablecoin per sbloccare finanziamenti più rapidi per le aziende

Visa

(Teleborsa) -, colosso finanziario statunitense, ha annunciato che lancerà un, offrendo alle aziende un nuovo modo di trasferire denaro a livello globale, liberando liquidità e modernizzando le operazioni di tesoreria.Per decenni, il trasferimento di denaro oltre confine si è basato su sistemi lenti e costosi che vincolano il capitale in anticipo, dice l'operatore in un comunicato. Con questo progetto pilota, Visa Direct sta. L'obiettivo è ridurre gli attriti, sbloccare un accesso più rapido alla liquidità e offrire agli istituti finanziari maggiore flessibilità nella gestione dei pagamenti globali."I pagamenti transfrontalieri sono rimasti bloccati in sistemi obsoleti per troppo tempo - ha affermato, President, Commercial & Money Movement Solutions, Visa - La nuova integrazione delle stablecoin di Visa Direct getta le basi per la movimentazione istantanea del denaro in tutto il mondo, offrendo alle aziende una maggiore scelta nelle modalità di pagamento."Come funziona il progetto pilota: le aziende prefinanziano Visa Direct con. Visa tratta queste stablecoin come "denaro in banca", rendendo i fondi disponibili per i pagamenti. Il progetto è rivolto a: banche, istituti di rimessa e istituti finanziari che necessitano di modalità più rapide e flessibili per gestire la liquidità transfrontaliera. Visa collabora con partner selezionati che soddisfano i criteri del progetto pilota e prevede di espandere il progetto pilota nel 2026.