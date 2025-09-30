Zangrillo: stiamo costruendo P.A. più competente ed innovativa

(Teleborsa) - "Stiamo costruendo una Pubblica Amministrazione capace di attrarre energie, ri
conoscere il merito e accompagnare i talenti con percorsi di crescita e di carriera". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo,
alla settima edizione di "The Young Hope" a Palazzo Wedekind."Abbiamo digitalizzato le procedure e
ridotto i tempi dei concorsi, passando da una media di due anni a circa 180 giorni. In un mondo del lavoro che cambia a grande velocità è impensabile attendere anni per conoscere l'esito di un concorso"
ha aggiunto il Ministro.
"I giovani non cercano semplicemente un'occupazione, ma il lavoro giusto, che sappia conciliare formazione, crescita personale e qualità della vita. Per questo motivo stiamo puntando su contesti organizzativi sempre più innovativi, su una formazione continua e su percorsi capaci di valorizzare il merito. La Pubblica amministrazione ha bisogno di talenti e di nuove visioni per contribuire alla crescita del Paese
", ha concluso.