Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 20:23
24.591 -0,08%
Dow Jones 20:23
46.238 -0,17%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Zangrillo: stiamo costruendo P.A. più competente ed innovativa

Economia
Zangrillo: stiamo costruendo P.A. più competente ed innovativa
(Teleborsa) - "Stiamo costruendo una Pubblica Amministrazione capace di attrarre energie, riconoscere il merito e accompagnare i talenti con percorsi di crescita e di carriera". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, alla settima edizione di "The Young Hope" a Palazzo Wedekind.

"Abbiamo digitalizzato le procedure e ridotto i tempi dei concorsi, passando da una media di due anni a circa 180 giorni. In un mondo del lavoro che cambia a grande velocità è impensabile attendere anni per conoscere l'esito di un concorso" ha aggiunto il Ministro.

"I giovani non cercano semplicemente un'occupazione, ma il lavoro giusto, che sappia conciliare formazione, crescita personale e qualità della vita. Per questo motivo stiamo puntando su contesti organizzativi sempre più innovativi, su una formazione continua e su percorsi capaci di valorizzare il merito. La Pubblica amministrazione ha bisogno di talenti e di nuove visioni per contribuire alla crescita del Paese", ha concluso.
Condividi
```