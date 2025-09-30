Zangrillo: stiamo costruendo P.A. più competente ed innovativa

(Teleborsa) -conoscere il merito e accompagnare i talenti con percorsi di crescita e di carriera". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazionealla settima edizione di "The Young Hope" a Palazzo Wedekind.ridotto i tempi dei concorsi, passando da una media di due anni a circa 180 giorni. In un mondo del lavoro che cambia aha aggiunto il Ministro."I giovani non cercano semplicemente un'occupazione, ma il lavoro giusto, che sappia conciliare formazione, crescita personale e qualità della vita. Per questo motivo stiamo puntando su contesti organizzativi sempre più innovativi, su una formazione continua e su percorsi capaci di valorizzare il merito.", ha concluso.