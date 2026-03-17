CiaoDott, round di investimento pre-seed da 1,5 milioni di euro guidato da The Techshop

(Teleborsa) - CiaoDott, società ha cha sviluppato un'intelligenza artificiale vocale verticale sul settore medico italiano, ha chiuso un round di investimento Pre-Seed da 1,5 milioni di euro. L'aumento di capitale, interamente in equity, è stato guidato da The Techshop, fondo VC specializzato su aziende software B2B early stage, e ha visto la partecipazione di importanti co-investitori come Vento, Club degli Investitori, Growth Engine e Alpha Venture.



Fondata nel 2025, CiaoDott è una piattaforma di intelligenza artificiale vocale pensata per risolvere il sovraccarico telefonico dei centri medici, garantendo risposte uniformi, tempestive e coerenti ai pazienti. CiaoDott ha già stretto collaborazioni con realtà come Politerapico Monza, Benacus Lab, Centro Medico Manara e dimostrato di risolvere un problema concreto, con oltre 500mila interazioni gestite e una valutazione media di 9/10 da parte dei pazienti.



Grazie ai fondi raccolti, CiaoDott investirà nel potenziamento della propria piattaforma tecnologica, con particolare focus sullo sviluppo di flussi di prenotazioni specifici dell'ambito medico come ortopedico, dentistico, dermatologico e in iniziative di marketing strategico per accelerare l'espansione nel mercato sanitario italiano, rendendo la soluzione uno standard nelle cliniche e nei centri diagnostici.



In linea con gli ambiziosi obiettivi di crescita, l'investimento supporterà la crescita del team di CiaoDott, arrivando a circa 15 persone entro il 2026, con assunzioni principalmente in ambito tech e commerciale, per accelerare lo sviluppo e l'espansione sul mercato.



"Questo round rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che stiamo facendo per portare innovazione concreta nel settore sanitario italiano - commenta Riccardo Morotti, CEO & Co-Founder di CiaoDott - Stiamo costruendo un assistente vocale per la sanità, perché in questo settore una soluzione generica non basta e solo un approccio verticale permette all'AI di seguire i flussi corretti con affidabilità. I nostri assistenti AI risolvono più del 70% delle chiamate senza intervento umano e senza attesa per il paziente. Vogliamo restituire tempo prezioso ai professionisti, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: la cura dei pazienti. Questo capitale ci permetterà di accelerare lo sviluppo tecnologico e di portare la nostra soluzione a un numero sempre maggiore di strutture sanitarie in tutta Italia".



"In CiaoDott abbiamo trovato esattamente ciò che cerchiamo in un Pre-Seed: un team affiatato e competente e una soluzione ben calibrata per un problema reale, corroborati da ambizione e "fast learning attitude - dichiara Gianluca D'Agostino, Founder e Managing Partner di The Techshop SGR - Le evidenze di product-market fit sono concrete e misurabili: cliniche già attive, ricavi contrattualizzati e la soddisfazione dei clienti nella gestione di flussi di prenotazioni complessi. A questo si aggiunge la maturità raggiunta dai modelli vocali che apre oggi una finestra reale per automatizzare end-to-end processi che fino a ieri assorbivano una quota significativa del tempo dei professionisti, e CiaoDott è nella posizione migliore per coglierla".

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