Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,02%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9358, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9337. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9379.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
