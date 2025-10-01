Assobibe: vendite bevande analcoliche -11,3% ad agosto

(Teleborsa) - A pochi mesi dall’entrata in vigore della, prevista per il– l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese delle bevande analcoliche in Italia - segnala laregistrato nei mesi di picco stagionale e uno scenario di significative incertezze per i mesi a venire.L’estate 2025 ha mostrato una': tra giugno e agosto– mesi in cui solitamente si registrano i picchi stagionali - i volumi di vendita nei canali GDO e Cash & Carry hanno segnato un giugno positivo seguito da un graduale peggioramento a luglio (-4.3%) e agosto (-11.3%).Le riduzioni hanno interessato la maggior parte dei segmenti: leandamento simile per le, i, leQuesti dati confermano le difficoltà di un settore che, pur con qualche eccezione, si trova a fronteggiare consumi in ulteriore contrazione e un contesto estremamente instabile; una situazione ancora più preoccupante se si considera cheabitualmente il periodo principale per il comparto.In questa fase così delicata, pesa la prospettiva dell’entrata in vigore della Sugar tax: une che rischia di compromettere ulteriormente la stabilità della filiera delle bevande analcoliche, già provata da mesi difficili."Dietro questi dati ci sono lavoratori, famiglie e territori che rischiano di pagare il prezzo più alto. I nostri appelli di questi ultimi mesi vanno proprio in questa direzione: le imprese hanno bisogno di interventi per la crescita e investimenti, anziché di misure regressive come la Sugar tax. È necessario che venga rapidamentealimenta incertezza costante, frena la competitività con ripercussioni pesanti per produttori e famiglie italiane, senza garantire risultati concreti per la salute pubblica", ha dichiarato