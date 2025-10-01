BCE: ad agosto calo tassi per prestiti a società, stabili quelli per mutui

(Teleborsa) - L'indicatore composito delè diminuito di 6 punti base ad agosto 2025 nell'Eurozona, attestandosi al 3,46%. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE). L'indicatore per iè rimasto sostanzialmente invariato al 3,31%.Il tasso di interesse composito per icon scadenza prestabilita dallee per i depositi overnight delle imprese è rimasto invariato rispettivamente all'1,89% e allo 0,51%.Il tasso di interesse composito per icon scadenza prestabilita dalleè rimasto sostanzialmente invariato all'1,76%; il tasso di interesse per i depositi overnight delle famiglie è rimasto invariato allo 0,25%.