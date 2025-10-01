BCE: ad agosto calo tassi per prestiti a società, stabili quelli per mutui

(Teleborsa) - L'indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese
è diminuito di 6 punti base ad agosto 2025 nell'Eurozona, attestandosi al 3,46%. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE). L'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni
è rimasto sostanzialmente invariato al 3,31%.
Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi
con scadenza prestabilita dalle imprese
e per i depositi overnight delle imprese è rimasto invariato rispettivamente all'1,89% e allo 0,51%.
Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi
con scadenza prestabilita dalle famiglie
è rimasto sostanzialmente invariato all'1,76%; il tasso di interesse per i depositi overnight delle famiglie è rimasto invariato allo 0,25%.