Milano 9:54
42.607 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:54
9.394 +0,46%
23.817 -0,27%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 30/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,64 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.444,1 milioni, pari al 45,15%, rispetto ai precedenti 3,2 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,59 miliardi.

A fronte dei 679 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 323 azioni. In lettera invece 312 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 44 stocks.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
