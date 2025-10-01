Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 30/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,64 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.444,1 milioni, pari al 45,15%, rispetto ai precedenti 3,2 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,59 miliardi.A fronte dei 679 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 323 azioni. In lettera invece 312 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 44 stocks.