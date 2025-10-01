Milano 12:55
42.786 +0,14%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:55
9.422 +0,77%
Francoforte 12:55
23.999 +0,49%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,15% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 42.787,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,15% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,15% alle 13:00 e scambia a 42.787,59 punti.
Condividi
```