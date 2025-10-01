Convergenze, Pingaro: ora commercialmente più aggressivi con portafoglio prodotti completo

Convergenze





(Teleborsa) - Ildel 2025 si è chiuso con "che è stato il miglior anno della storia di Convergenze. Nei primi sei mesi abbiamo fatturato 12,7 milioni, in progresso del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una crescita sia per la BU TLC sia per la BU Energia". Lo ha detto a Teleborsa, AD di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia."Siamo soddisfatti per i risultati raggiunti, anche perché la marginalità è in linea con quella del 2024 - ha aggiunto - Questo è estremamente importante perché il 2024 è stato un anno di svolta per la marginalità in Convergenze ed erache è stato fatto negli anni 2022-2023 per incrementare appunto la marginalità non soltanto della BU TLC ma anche BU Energia, che aveva scontato crisi di marginalità dovuta alla forte oscillazione dei prezzi della materia prima"."Oggi siamo l', partendo dalla fibra ottica ma anche il media, la l'energia e il gas, il network di ricarica di veicoli elettrici, oltre a tutti i prodotti data center per utenza residenziale e business, oggi anche offerta mobile", ha evidenziato Pingaro."Avendo completato in questi anni questo portafoglio, avendolo messo sotto un unico cappello della nostra infrastruttura IT di gestione, ora il focus si sposta esclusivamente verso la crescita, quindiche mira a far conoscere brand Convergenze, non soltanto lì dove abbiamo investito nella fibra ottica, ma anche in tutte le altre zone che serviamo tramite fornitori terzi - ha sottolineato l'AD - Questo perché con un portafoglio prodotti così ampio riusciamo comunque a ricavare una buona marginalità facendo up-selling e cross-selling".