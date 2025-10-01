Corteva si dividerà in due società quotate focalizzate su protezione delle colture e sementi

Corteva

(Teleborsa) - Il board di, colosso statunitense attivo nella tecnologia agricola, ha approvato all'unanimità un, una comprendente l'attuale attività Crop Protection (New Corteva) e l'altra comprendente l'attuale attività Seed (SpinCo).sarà un'azienda leader di mercato che si distinguerà per le sue soluzioni innovative, inclusi i prodotti biologici, e si concentrerà sull'eccellenza operativa.sarà leader nella genetica avanzata e si baserà su un secolo di esperienza in termini di fidelizzazione dei clienti, breeding d'élite e solidità finanziaria.A seguito della separazione, l'attuale Presidente di Corteva,, diventerà Presidente di New Corteva; l'attuale CEO di Corteva,, diventerà CEO di SpinCo. La composizione completa del consiglio di amministrazione e dei team dirigenziali di entrambe le società sarà annunciata in un secondo momento"Negli ultimi sei anni, abbiamo intrapreso azioni mirate per costruire un'azienda tecnologica solida e di successo: abbiamo semplificato il nostro portafoglio, ridotto i costi, investito in iniziative ad alto rendimento e garantito che la nostra pipeline massimizzasse l'impatto sugli agricoltori e i profitti per l'azienda - ha dichiarato Chuck Magro, CEO di Corteva - Di conseguenza, Corteva è diventata l'indiscusso leader del settore, con posizioni di leadership sia nel settore della protezione delle colture che in quello delle sementi. Guardando al futuro,e accelerare la creazione di valore per gli azionisti"."I mercati delle sementi e della protezione delle colture si sono evoluti e, di conseguenza, vediamo le opportunità future per entrambe le aziende divergere: questo è il momento giusto per agire per rimanere al passo con il mercato - ha aggiunto - Questa separazione consentirà a entrambe le aziende di massimizzare la creazione di valore a lungo termine concentrandosi sulle proprie priorità. Pertanto, consideriamo questa separazione il".Si stima che il fatturato netto del 2025 attribuibile a New Corteva ammonterà a 7,8 miliardi di dollari, pari alnetto di Corteva, mentre i restanti 9,9 miliardi di dollari sono attribuibili a SpinCo. Si prevede che la transazione tax-free venga completata nella seconda metà del 2026. Sono state riconfermate le previsioni per l'intero anno 2025, invariato il quadro di riferimento per il 2027.